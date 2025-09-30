İspanya La Liga'da 6. haftanın görünümü

İspanya La Liga'da 6. haftanın sonuçları
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 6. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Atl. Madrid, Real Madrid ve Barcelona haftayı galibiyetle noktaladı. Sevilla ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 6. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İspanya La Liga'nın 6. hafta kapanışı Oviedo-Barcelona maçı ile oldu.
Atl. Madrid, evinde R. Vallecano'nu 3-2 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip R. Vallecano puan alamayarak evine döndü.
Sevilla, kendi evinde Villarreal'ı konuk etti. Sevilla'a 90 dakika sonunda 2-1 üstünlük kuran taraf Villarreal oldu. Konuk ekip puanını 13'e yükseltirken puan elde edemeyen Sevilla ise 7 puanda kaldı.
Barcelona, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Oviedo'nu etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 16 puana ulaştı.
Real Madrid, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Levante'yi etkili oyunuyla 4-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 18 puana ulaştı.
Celta Vigo evinde ağırladığı R. Betis ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Celta Vigo 5 puana ulaşırken, R. Betis ise 9 puana yükseldi
Ath. Bilbao, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Girona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.
Espanyol, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Valencia ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Getafe ile Alaves arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
R. Sociedad, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
Osasuna, evindeki mücadelede rakibi Elche ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.