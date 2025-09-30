İspanya La Liga'da 6. haftanın görünümü

İspanya La Liga'nın 6. hafta kapanışı Oviedo-Barcelona maçı ile oldu.

Atl. Madrid, evinde R. Vallecano'nu 3-2 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip R. Vallecano puan alamayarak evine döndü.

Sevilla, kendi evinde Villarreal'ı konuk etti. Sevilla'a 90 dakika sonunda 2-1 üstünlük kuran taraf Villarreal oldu. Konuk ekip puanını 13'e yükseltirken puan elde edemeyen Sevilla ise 7 puanda kaldı.

Barcelona, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Oviedo'nu etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 16 puana ulaştı.

Real Madrid, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Levante'yi etkili oyunuyla 4-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 18 puana ulaştı.

Celta Vigo evinde ağırladığı R. Betis ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Celta Vigo 5 puana ulaşırken, R. Betis ise 9 puana yükseldi

Ath. Bilbao, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Girona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

Espanyol, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Valencia ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Getafe ile Alaves arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.