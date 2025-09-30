Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 6. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 6. haftanın sonuçları

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 6. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Atl. Madrid, Real Madrid ve Barcelona haftayı galibiyetle noktaladı. Sevilla ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 6. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Giriş: 30.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 6. haftanın görünümü
        İspanya La Liga'nın 6. hafta kapanışı Oviedo-Barcelona maçı ile oldu.

        Atl. Madrid, evinde R. Vallecano'nu 3-2 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip R. Vallecano puan alamayarak evine döndü.

        Sevilla, kendi evinde Villarreal'ı konuk etti. Sevilla'a 90 dakika sonunda 2-1 üstünlük kuran taraf Villarreal oldu. Konuk ekip puanını 13'e yükseltirken puan elde edemeyen Sevilla ise 7 puanda kaldı.

        Barcelona, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Oviedo'nu etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 16 puana ulaştı.

        Real Madrid, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Levante'yi etkili oyunuyla 4-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 18 puana ulaştı.

        Celta Vigo evinde ağırladığı R. Betis ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Celta Vigo 5 puana ulaşırken, R. Betis ise 9 puana yükseldi

        Ath. Bilbao, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Girona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Espanyol, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Valencia ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        İspanya La Liga'nın 6. haftasında Getafe ile Alaves arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        R. Sociedad, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

        Osasuna, evindeki mücadelede rakibi Elche ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 6. Haftanın Sonuçları
        27.08.2025 22:00
        Celta Vigo
        1
        Real Betis
        1
        İY(0-1)
        23.09.2025 20:00
        Athletic Bilbao
        1
        Girona
        1
        İY(0-1)
        23.09.2025 20:00
        Espanyol
        2
        Valencia
        2
        İY(0-1)
        23.09.2025 22:30
        Sevilla
        1
        Villarreal
        2
        İY(0-1)
        23.09.2025 22:30
        Levante
        1
        Real Madrid
        4
        İY(0-2)
        24.09.2025 20:00
        Getafe
        1
        Deportivo Alaves
        1
        İY(0-0)
        24.09.2025 22:30
        Atletico Madrid
        3
        Rayo Vallecano
        2
        İY(1-1)
        24.09.2025 22:30
        Real Sociedad
        1
        Mallorca
        0
        İY(0-0)
        25.09.2025 20:30
        Osasuna
        1
        Elche
        1
        İY(1-0)
        25.09.2025 22:30
        Real Oviedo
        1
        Barcelona
        3
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 6. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		6 6 0 0 18 11
        2
        Barcelona
        		6 5 1 0 16 15
        3
        Villarreal
        		6 4 1 1 13 7
        4
        Espanyol
        		6 3 2 1 11 1
        5
        Elche
        		6 2 4 0 10 3
        6
        Athletic Bilbao
        		6 3 1 2 10 0
        7
        Getafe
        		6 3 1 2 10 -1
        8
        Atletico Madrid
        		6 2 3 1 9 2
        9
        Real Betis
        		6 2 3 1 9 2
        10
        Deportivo Alaves
        		6 2 2 2 8 0
        11
        Valencia
        		6 2 2 2 8 -2
        12
        Sevilla
        		6 2 1 3 7 0
        13
        Osasuna
        		6 2 1 3 7 0
        14
        Rayo Vallecano
        		6 1 2 3 5 -2
        15
        Celta Vigo
        		6 0 5 1 5 -2
        16
        Real Sociedad
        		6 1 2 3 5 -3
        17
        Levante
        		6 1 1 4 4 -3
        18
        Real Oviedo
        		6 1 0 5 3 -9
        19
        Mallorca
        		6 0 2 4 2 -6
        20
        Girona
        		6 0 2 4 2 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 7. Hafta Maçları
        26.09.2025 22:00
        Girona
        Espanyol
        27.09.2025 15:00
        Getafe
        Levante
        27.09.2025 17:15
        Atletico Madrid
        Real Madrid
        27.09.2025 19:30
        Mallorca
        Deportivo Alaves
        27.09.2025 22:00
        Villarreal
        Athletic Bilbao
        28.09.2025 15:00
        Rayo Vallecano
        Sevilla
        28.09.2025 17:15
        Elche
        Celta Vigo
        28.09.2025 19:30
        Barcelona
        Real Sociedad
        28.09.2025 22:00
        Real Betis
        Osasuna
