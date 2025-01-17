Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Las Palmas'ı konuk edecek. Barcelona ile oynadığı İspanya Süper Kupa finalini 5-2 kaybeden eflatun beyazlılar, dün Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu normal süresi 2-2 biten maçta, uzatmalarda 5-2 yendi ve çeyrek finale yükselerek moral depoladı. Karşılaşmanın ardından Madrid ekibi gözlerini La Liga'da oynayacağı Las Palmas maçına çevirdi. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...
Real Madrid- Las Palmas maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada olan Real Madrid, oynadığı 19 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik, 2 mağlübiyetle 43 puan topladı. Öte yandan çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puanı olan Las Palmas, 14. sırada yer aldı. Karşılaşma öncesinde Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman ve hangi kanalda?
REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü 18.30'da oynanacak.
REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Barnebau'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona maçında yedekte olan Arda Güler, dünkü Celta Vigo maçında 70. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra 2 asistle takımına katkı sağlayan milli yıldızımızın Las Palmas maçında da yedek başlayıp, sonradan süre alması bekleniyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe