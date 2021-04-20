İspanya nüfusu 2020'de 106 bin kişi azaldı

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,INE'den yapılan açıklamada, bir yıl öncesine oranla 2020'de ülke nüfusunda yüzde 0,2'lik azalma görüldüğü ve bunun 2016'dan bu yana ilk düşüş olduğu ifade edildi.

Verilerde, İspanya'da yaşayan İspanyol nüfusun 79 bin 815 kişi düşüşle 41 milyon 936 bin 827, yabancı nüfusun ise 26 bin 331 düşüşle 5 milyon 407 bin 822 olduğu görüldü.

İspanya'da özellikle göçmenler sayesinde son yıllarda artan nüfus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle yaklaşık 106 bin gerileyerek 4 yıl sonra düştü.

Ülke nüfusunun yüzde 15,1'ini 16 yaş altının oluşturduğu, 16-44 yaş arasının yüzde 35,5, 45-64 yaş arasının yüzde 29,7 ve 65 yaş ve üstünün yüzde 19,7'lik kısımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'daki nüfusun yüzde 11,4'üne denk gelen yabancılar arasında Faslılar (869 bin 661) ve Romanyalılar (639 bin 261) ilk sırada yer alıyor.

İspanya'daki Türk nüfusunun çoğunlukla Barselona ve Madrid kentlerinde bulunduğu ve yaklaşık 5 bin 500 olduğu biliniyor.

Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü ülkelerden İspanya'da, salgının başladığı 2020 Mart ayından bu yana 77 bin 102 kişi hayatını kaybetti.