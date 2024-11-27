İspanya sel felaketinin ardından Valencia'ya 2,3 milyar avroluk yardım yapacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın tarihindeki en ölümcül sel felaketinin ardından Valencia bölgesinin yeniden inşası için 2.3 milyar avro ek yardım yapılacağını açıkladı.

29 Ekim'deki şiddetli yağışlar Valencia'nın güneyindeki banliyölerde sellere neden olmuş, 220'den fazla kişi ölmüştü. 5 kişi hala kayıp.

Sel felaketi nedeniyle bölge halkı başta hükümet ve İspanya kralı olmak üzere birçok kişiye tepki göstermişti.