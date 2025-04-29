Milyonlarca insan etkilendi! İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?

Pazartesi günü İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı bir elektrik kesintisi kaosa yol açtı.

Avrupa'nın elektrik sektörünü temsil eden Eurelectric'ten Kristian Ruby, Fransa ile İspanya arasındaki elektrik bağlantısındaki bir sorunun kesintiye sebep olan bir faktör olduğunu söyledi. Ruby, "bu denklemde başka unsurların da olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

İspanya ve Portekiz'deki geniş çaplı kesinti, trenlerdeki yolcuların tahliye edilmesine, tren seferlerinin iptal edilmesine, trafik ışıklarının çalışmamasına ve hava trafiğinde gecikmeler yaşanmasına sebep oldu. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Pazartesi akşamı itibarıyla 11 trenin mahsur kaldığını söyledi.

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Mağazalar, evler ve restoranlar karanlığa gömüldü ve bazı insanlar asansörlerde mahsur kaldı.

"SİBER SALDIRI BELİRTİSİ YOK"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Pazartesi gecesi itibarıyla İspanya genelinde elektriğin yüzde 50'sinin geri geldiğini açıkladı. Portekizli enerji sağlayıcısı REN ise 750 bin kullanıcıya elektriğin geri verildiğini söyledi.

Ancak, bölgelerin özel statü talep etmesiyle İspanya'daki acil durum ilanı devam etti.

Sánchez, kesintinin nedeninin hala araştırıldığını söyledi ve spekülasyonlara karşı uyarıda bulundu. Portekiz Başbakanı Luís Montenegro ise siber saldırıya dair "hiçbir belirti" olmadığını söyledi. İSPANYOL ELEKTRİK ŞEBEKESİ: ATMOSFER DEĞİŞİMİ ARIZAYA SEBEP OLDU İspanyol elektrik şebekesinin açıklamasına göre, ülkenin iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle, çok yüksek gerilim hatlarında 'aşırı ısınmalar' meydana geldi. Bu durum, 'indüklenmiş atmosferik titreşim' adlı bir olguya yol açtı. (İndüklemek: Bir iletkende, mıknatıslanabilir bir cisimde manyetik veya elektromanyetik alanı değiştirerek elektrik akımı meydana getirmek.) Açıklamanın devamı şöyle: "Olayın karmaşıklığı ve uluslararası elektrik akışlarının yeniden dengelenmesi ihtiyacı nedeniyle şebekenin tamamen normalleşmesi bir haftayı bulacak. Bu salınımlar, elektrik sistemleri arasında senkronizasyon hatalarına yol açarak birbirine bağlı Avrupa şebekelerinde ardı ardına arızalara neden oldu" Portekiz şebeke operatörü de, İspanya elektrik şebekesinde 'ender görülen' bir atmosfer değişimi nedeniyle bir arıza yaşandığını duyurdu. İSPANYA'DA SORUN BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLDİ İspanya'da dünden bu yana devam eden elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği belirtildi.

Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi. Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu. PORTEKİZ'DE 6,2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK HİZMETİ SAĞLANDI Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı. Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti. KESİNTİ NE ZAMAN BAŞLADI? Elektrik kesintisine dair ilk veriler, Pazartesi günü öğlen saatlerinde (10:00 GMT) geldi ve etkisi hızla arttı. Kesintinin boyutu netleştikçe, Madrid sakinleri yerlerinde kalmaları, yollardan uzak durmaları ve "gerçekten acil" olmadıkça acil servisleri aramamaları konusunda uyarıldı.

REKLAM İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, sorunun düzelmesinin 10 saate kadar sürebileceğini söylerken, Portekiz'in elektrik şebekesi REN, gücün tam geri dönmesinin bir haftaya kadar sürebileceğini açıkladı. Kart ödemelerinin kesintiden etkilenmesiyle ATM'lerde kuyruklar oluştu ve bazı benzin istasyonlarının kapalı olduğu bildirildi. "İNSANLAR PANİK İÇİNDEYDİ" Madrid metro istasyonunda elektrik kesintisi yaşandığında, yolcular panik içinde kaldı. O anlara tanık olan bir kişi BBC'ye verdiği demeçte, insanların "histerik" ve "panik içinde" olduğunu söyledi. "Gerçekten oldukça kaotikti." dedi. Metro istasyonundan sokağa çıktığında, yollarda yoğun trafiğin oluştuğunu gördü, "Kimse hiçbir şey anlamadı. İşyerleri kapalıydı ve otobüsler doluydu" dedi. Kesinti sebebiyle çok sayıda insanın asansörde mahsur kalmasına neden oldu. Acil durum görevlileri Madrid bölgesinde asansörlerde mahsur kalan insanları kurtarmak için 286 binaya çağrıldı. Akşam saatlerine gelindiğinde, ülkenin bazı bölgelerinde ışıkların tekrar yandığı bildirildi. Red Electrica,"İber yarımadasının kuzey, güney ve batısındaki çeşitli bölgelerde" elektriğin geri verildiğini söyledi.

REKLAM İspanya ve Portekiz'deki yetkililer pazartesi gecesi hala elektrik kesintilerinin nedenini anlamaya bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Bu noktada herhangi bir siber saldırıya dair bir belirti yok" dedi. Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, vatandaşlara çağrıda bulundu ve "Mümkünse bulunduğunuz yerde kalın" dedi. ETKİSİ NE OLDU? Ülkenin nükleer santralleri elektrik kesintisi yaşandığında otomatik olarak durdu ve İspanyol petrol şirketi Moeve, petrol rafinerilerindeki operasyonlarını durdurduğunu söyledi. İnsanlar, ulaşımı zor bölgelerdeki trenlerde mahsur kaldılar. Uçuşlar da etkilendi, bazı havalimanlarında gecikmeler ve iptaller yaşandı. EasyJet, Lizbon ve Madrid'deki uçuşlarında bazı aksamalar yaşadığını söyledi. Pazartesi akşamı itibarıyla havacılık veri şirketi Cirium, Portekiz'den kalkan 96 uçağın ve İspanya'dan kalkan 45 uçağın iptal edildiğini söyledi. İşletmeler ciddi şekilde etkilendi. İspanya'daki bazı Ikea şubeleri yedek jeneratörlere geçti ve müşterilerin mağazalarına girmesini engelledi. Madrid Açık Tenis organizatörleri Pazartesi günkü etkinliği iptal etmeye karar verdi.