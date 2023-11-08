İspanya’da ayrılıkçı Katalanların affını içeren yasa taslağı protesto edildi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik bir yasa taslağı hazırlamasını binlerce aşırı sağcı protesto etti. Sanchez, hükümet kurmak için Katalan siyasetçilerin desteğini sağlayabilmek adına bu yasa taslağını hazırladı.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik bir yasa taslağı hazırlamasını binlerce aşırı sağcı protesto etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de Sanchez’in lideri olduğu Sosyalist Parti’nin genel merkezinin önünde toplanan protestocular, polisle çatıştı.

Yaklaşık yedi bin kişinin toplandığı protestoda faşist selam verildiği, diktatör Franco’nun marşının söylendiği, çöp kutularını yuvarlandığı ve polise şişe fırlatıldığı görüldü.

Temmuz ayında İspanya’da düzenlenen genel seçimlerde bir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememesi sebebiyle Sanchez, hükümeti kurabilmek için görüşmeler yürütüyor.

Bu görüşmeler kapsamında da iki Katalan partinin desteğini alabilmek için 2017 yılında Katalonya'nun bağımsızlığının oylanması adına referandum düzenleyen ayrılıkçı siyasetçilerin affedilmesine yönelik bir yasa taslağı hazırladı.

Sanchez görüşmeleri referandumun ardından Belçika’ya sürgüne giden ayrılıkçı Katalan siyasetçi Carles Puigdemont'un Junts adındaki partisiyle yürütüyor.

Protestoların ikinci gecesinde “Affa hayır” ve “İspanya hainleri fonlamaz” pankartlarının taşındığı görüldü.

Polisin biber gazı kullandığı protestolarda 29’u polis memuru olmak üzere 36 kişi hafif yaralandı.

Altı kişi de gözaltına alındı.

Başka protestocular ise polisin etrafına barikat kurduğu parlamentoya yürüdü, ancak güvenlik çemberini aşamadı.

Gösterinin çağrısı bazı aşırı sağcı gruplar tarafından yapılırken aşırı sağ parti Vox da bu çağrıya destek verdi.