Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya İspanya’da ayrılıkçı Katalanların affını içeren yasa taslağı protesto edildi

        İspanya’da ayrılıkçı Katalanların affını içeren yasa taslağı protesto edildi

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik bir yasa taslağı hazırlamasını binlerce aşırı sağcı protesto etti. Sanchez, hükümet kurmak için Katalan siyasetçilerin desteğini sağlayabilmek adına bu yasa taslağını hazırladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 08.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'da ayrılıkçı Katalanların affını içeren yasa taslağı protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        İspanya’da ayrılıkçı Katalanların affını içeren yasa taslağı protesto edildiEPA

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik bir yasa taslağı hazırlamasını binlerce aşırı sağcı protesto etti.

        İspanya’nın başkenti Madrid’de Sanchez’in lideri olduğu Sosyalist Parti’nin genel merkezinin önünde toplanan protestocular, polisle çatıştı.

        Yaklaşık yedi bin kişinin toplandığı protestoda faşist selam verildiği, diktatör Franco’nun marşının söylendiği, çöp kutularını yuvarlandığı ve polise şişe fırlatıldığı görüldü.

        Temmuz ayında İspanya’da düzenlenen genel seçimlerde bir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememesi sebebiyle Sanchez, hükümeti kurabilmek için görüşmeler yürütüyor.

        Bu görüşmeler kapsamında da iki Katalan partinin desteğini alabilmek için 2017 yılında Katalonya'nun bağımsızlığının oylanması adına referandum düzenleyen ayrılıkçı siyasetçilerin affedilmesine yönelik bir yasa taslağı hazırladı.

        Sanchez görüşmeleri referandumun ardından Belçika’ya sürgüne giden ayrılıkçı Katalan siyasetçi Carles Puigdemont'un Junts adındaki partisiyle yürütüyor.

        Protestoların ikinci gecesinde “Affa hayır” ve “İspanya hainleri fonlamaz” pankartlarının taşındığı görüldü.

        Polisin biber gazı kullandığı protestolarda 29’u polis memuru olmak üzere 36 kişi hafif yaralandı.

        Altı kişi de gözaltına alındı.

        Başka protestocular ise polisin etrafına barikat kurduğu parlamentoya yürüdü, ancak güvenlik çemberini aşamadı.

        Gösterinin çağrısı bazı aşırı sağcı gruplar tarafından yapılırken aşırı sağ parti Vox da bu çağrıya destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı