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İspanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı

İspanya, Rusya’nın askeri operasyon düzenlediği Ukrayna’ya silah desteğinde bulunacak.

İspanya’dan Ukrayna’ya silah yardımı
AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temsilciler meclisinde Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları ve İspanya’nın bu konudaki tutumunun tartışıldığı oturumda konuşma yaptı. Rusya’nın saldırılarına karşı ülkesinin Ukrayna’ya yardım olarak silah gönderme kararı aldığını duyuran Sanchez, bu yardımın daha önce açıkladıkları gibi sadece Avrupa Barış Fonu (EPF) aracılığıyla değil, doğrudan yapılacağını belirtti. Sanchez ayrıca Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini, çünkü NATO’nun böyle bir kararı olmadığını ifade etti. Rusya’nın saldırılarını sadece Ukrayna’ya değil, tüm Avrupa’nın ilke ve değerlerine bir tehdit olarak gördüklerini belirten Sanchez, bu nedenle Avrupa’nın bu tehditle başa çıkmak için dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini savundu.

YAPTIRIMLARIN MALİYETİ OLACAK

Başbakan Sanchez, Rusya’ya uygulanan yaptırımların İspanya ve tüm Avrupa için ekonomik açıdan bir maliyeti
olacağını belirterek, özellikle doğalgaz ve ham petrol fiyatlarında önemli bir artış olmasını beklediklerini ancak bu ürünlerde arz garantisi bulunduğunu söyledi.
Sanchez, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinden Ukrayna’ya doğrudan silah yardımı yapılmayacağını, tüm yardımın Avrupa Barış Fonu aracılığıyla yapılacağını söylemişti.

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