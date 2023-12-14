İspanya'nın eşsiz yılbaşı geleneği: Gece yarısında 12 üzüm tüketmek

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NASIL TÜKETİYORLAR? Geleneğe göre İspanyollar, yeni yılda gece yarısı çalan on iki saat çanının her biri için bir üzüm yemeye çalışıyorlar. Amaç, çanların çalması bitmeden tüm üzümleri bitirmektir fakat üzümleri hızlı tüketmek zor olabiliyor çünkü İspanya’da çekirdeksiz üzümler yaygın değil.

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12 ÜZÜM YEMENİN SEMBOLİK YERİ 12 üzüm yemenin en sembolik yeri Madrid'deki Casa de Correos saatinin bulunduğu Puerta del Sol meydanıdır. Bu saat, 12 çan sesinin hızını ayarlayan saattir ve her çan sesinde bir üzüm yemeniz gerekir. Herkesin bu alana gelip üzüm yemesi mümkün değildir bu yüzden gidemeyenler için tüm İspanyol kanallarında canlı olarak yayınlanır ve izleyiciler, etkinliği en sevdikleri sunucularla takip edebilirler.