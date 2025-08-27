Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İspanyol sanatçılar İsrail’e karşı - Magazin haberleri

        İspanyol sanatçılar İsrail’e karşı

        Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodóvar ve birçok İspanyol sanatçı, İsrail ile tüm diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 21:46 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanyol sanatçılar İsrail'e karşı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya'da aralarında yönetmen Pedro Almodóvar'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı, İspanya hükümetine İsrail ile diplomatik ve ticari her türlü ilişkiyi kesmesi çağrısında bulundu. 'Artistas con Palestina' (Sanatçılar Filistin ile) adıyla sosyal medya platformlarında başlatılan girişime çok sayıda İspanyol sanatçı katıldı.

        Pedro Almodóvar

        Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodóvar, sahibi olduğu 'El Deseo' adlı yapım şirketinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben yönetmen Pedro Almodóvar, hükümetimizden, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım yapan İsrail devletini kınayarak, diplomatik, ticari ve her türlü ilişkiyi kesmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Pedro Almodóvar

        Almodóvar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e de mesaj yollayarak, İsrail ile ilişkilerin kesilmesine yönelik girişime katılmaları için tüm Avrupalı müttefiklerini ikna etmeye çalışmasını istedi. Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı tüm vatandaşların seferber olup siyasetçiler üzerinde baskı oluşturulmasını hedefleyen söz konusu girişime; Luis Tosar, Adriana Ugarte, Luis Zahera, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Sara Salamo, Ana Wagener, Marta Nieto, Miguel Ríos, Raúl Prieto, Nerea Barros, Joaquín Reyes ve Paula Malia gibi çok sayıda tanınmış İspanyol sanatçı da destek verdi.

        Pedro Sánchez

        İspanyol sanatçılar, İsrail'in Gazze'deki çocuklara yönelik yaptığı cinsel istismar, işkence, cinayet ve açlığa karşı da güçlü önlemler alınması çağrısında bulundu. Artistas con Palestina, başlatılan girişimin ikinci ayağı olarak, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebinin İspanya Meclisi'ne taşınacağını duyurdu.

        Adriana Ugarte

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pedro Almodóvar
        #israil
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Portekiz'de ilk 11'ler belli oldu!
        Portekiz'de ilk 11'ler belli oldu!
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"