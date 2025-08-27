İspanyol sanatçılar İsrail’e karşı

İspanya'da aralarında yönetmen Pedro Almodóvar'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı, İspanya hükümetine İsrail ile diplomatik ve ticari her türlü ilişkiyi kesmesi çağrısında bulundu. 'Artistas con Palestina' (Sanatçılar Filistin ile) adıyla sosyal medya platformlarında başlatılan girişime çok sayıda İspanyol sanatçı katıldı.

Pedro Almodóvar

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodóvar, sahibi olduğu 'El Deseo' adlı yapım şirketinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben yönetmen Pedro Almodóvar, hükümetimizden, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım yapan İsrail devletini kınayarak, diplomatik, ticari ve her türlü ilişkiyi kesmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Almodóvar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e de mesaj yollayarak, İsrail ile ilişkilerin kesilmesine yönelik girişime katılmaları için tüm Avrupalı müttefiklerini ikna etmeye çalışmasını istedi. Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı tüm vatandaşların seferber olup siyasetçiler üzerinde baskı oluşturulmasını hedefleyen söz konusu girişime; Luis Tosar, Adriana Ugarte, Luis Zahera, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Sara Salamo, Ana Wagener, Marta Nieto, Miguel Ríos, Raúl Prieto, Nerea Barros, Joaquín Reyes ve Paula Malia gibi çok sayıda tanınmış İspanyol sanatçı da destek verdi.