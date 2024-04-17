İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barcelona Açık'a 2. turda veda etti
Sakatlığının ardından Barcelona Açık Turnuvası'yla kortlara dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, setlerde Alex de Minaur'a 2-0 mağlup olarak ikinci turda elendi.
Sakatlığının ardından kortlara dönen İspanyol raket Rafael Nadal, Barcelona Açık Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
37 yaşındaki Nadal, Barcelona kentinde düzenlenen ve 12 kez şampiyonluk yaşadığı toprak kort turnuvasının ikinci turunda Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaştı.
1 saat 52 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan 4 numaralı seribaşı Alex de Minaur, son 16 turunda Daniel Altmaier-Arthur Fils maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.