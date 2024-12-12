İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 115 ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü.

Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya yükseltilmesi önerildi.

Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 50 liraya yükseltilmesi talep edildi.