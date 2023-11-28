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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Isparta'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Isparta Yalvaç'ta silahla vurarak öldürdükleri kişinin cansız bedenini boş araziye attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 03:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 03:28
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        Isparta'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Ferhat Tokmak'ı öldürdükten sonra Özgüney yolunda boş alana atıp, emniyete giderek cinayeti itiraf eden H.K. (46) ve F.Y'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        H.K. (46) ve F. Y. (37) ile Ferhat Tokmak arasında, 26 Kasım'da,​​​​​​​ Çınaraltı bölgesinde bir araçta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Tokmak başından vurulmuş, H.K. (46) ve F. Y. emniyete giderek teslim olmuşlardı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ısparta
        #Yalvaç
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