İHA

Olay, dün saat 18.00 sularında Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye ait olan geçici barınma çadırında oynayan 1 yaşındaki M.E. oyun sırasında üçlü prize temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

M.E’ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. İlk olarak Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, oradan Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre; M.E’nin cenazesi morga kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.