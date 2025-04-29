Isparta'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Giriş: 29.04.2025 - 00:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:29
Ülvikale Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Kılıç, asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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