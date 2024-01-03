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        Haberler Gündem Isparta'da sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Isparta'da sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Isparta'da bir iş yerinden sadaka kutusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:18
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        Sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çelebiler Mahallesi'nde bir dükkandan sadaka kutusu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmada, sadaka kutusunu çaldığı öne sürülen zanlı A.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin sadaka kutusunu alarak kaçtığı görülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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