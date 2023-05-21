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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)AVCILAR'da müşteri gibi girdiği markette kahvaltılık ürünleri sepete doldurarak çalan şüpheli kameraya kayıtlarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi markete gelen kişi, alışveriş sepetine kahvaltılıklardan oluşan çok sayıda ürünü doldurdu. Elindeki sepeti marketin giriş kapısına yakın noktaya bırakan şüpheli, kasanın olduğu alandan dışarı çıktı. Marketin dışında etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra giriş kapısından uzanarak, oraya bıraktığı alışveriş sepetini aldı. Şüpheli marketten hızla uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntü Dökümü:

Güvenlik kamerası

-Şüphelinin markete gelmesi

-Elindeki sepete ürünleri doldurması

-Şüphelinin giriş kapısına yakın bıraktığı sepet

-Şüphelinin dışarıdan girerek sepeti alması

DHA-Gündem Türkiye-Isparta / Merkez

2023-05-21 10:53:17



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