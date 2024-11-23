Sonbaharın gözdesi orman; özel izinle girilebiliyor, dünyada tek

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kesin korunacak doğal sit alanı olarak korumaya alınan ve özel izinle girilebilen dünyadaki tek kasnak meşesi ormanında, sonbaharla renk cümbüşü yaşanıyor.

Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarındaki Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Türkiye’ye has endemik bir tür olan kasnak meşesi ormanı olma özelliğini taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta İl Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği yetki ve sorumluluğu altındaki ormana sadece özel izinle bilimsel ve eğitim amaçlı giriş yapılabiliyor. Ekim ayının ortalarından itibaren kasım ayı sonlarına kadar her yıl sonbahar mevsiminin en güzel renklerinin sunulduğu doğa harikası kasnak meşelerinden oluşan orman, dünyada sadece Yukarı Gökdere'de bulunuyor.

1300 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE Kovada Gölü Milli Parklar Şefi Bahaddin Uysal, kasnak meşesinin doğal yolla meşcere veya orman kurduğu dünyadaki tek alan olması nedeniyle bölgenin 'tabiatı koruma alanı' statüsüyle koruma altına alındığını ve 1300 hektar büyüklüğe sahip olduğunu söyledi. Kasnak meşesi ormanının Eğirdir Gölü ve Kovada Gölü sulak alanlarının bulunduğu havzada ardıç, çam ve sedir gibi ormanlarla komşuluk ettiğini belirten Uysal, "Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kasnak meşesi gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karıştığı en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir" dedi.

İZİN İÇİN DİLEKÇE YAZILIYOR Ormanın 1987 yılında tabiat koruma alanı ilan edildiği ve koruma altında olması nedeniyle girişlerin de belli izinler çerçevesinde yapılabildiği, izinsiz girişlerin kesinlikle yasak olduğunu söyleyen Uysal, "Sadece bilimsel çalışmalar ve eğitim amaçlı alana girişlere izin verilmektedir. Bu ormandaki kasnak meşesi endemik bir tür. Farklı bölgelerimizde ülkemizin bu ağaçtan münferit bireyler olmasıyla birlikte orman kurabildiği doğal tek alan burasıdır. Eşsiz sonbahar görseli ise ekimin son haftasıyla kasımın ortası arasında yaşanıyor. Bu iki- üç haftalık sürede alanda güzel bir sonbahar görseli oluyor ama alana gezmek için girişler yasak. Sadece bilimsel ve eğitim amaçlı ayrılmış bir alan olduğu için sadece bilimsel ve eğitim amaçlı girebiliyoruz. Bunun için de Isparta Şube Müdürlüğümüze ya da Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği'ne bilimsel ya da eğitim amaçlı alana gelmek istedikleriyle ilgili bir dilekçe yazılması gerekiyor. Uygun görülmesi durumunda alana şefin ya da görevlendireceği bir personelin eşliğinde girişlere izin veriliyor" diye konuştu.

67 ENDEMİK TÜR BULUNUYOR Üniversiteler veya DKMP uzmanlarının bölgede yaban hayatı ve bitki türleriyle ilgili bilimsel çalışmalar yaptığını anlatan Bahaddin Uysal, alanda okullara yönelik sunumlar da yapılabildiğini dile getirdi. Araştırmalara göre alanda 23 memeli, 442 bitki türünün tespit edildiğini ifade eden Uysal, "Bunların 67'si endemik tür. Amacımız doğal olarak oluşmuş bu değerli alanı koruyup, gelecek nesillere aktarmak. Bunun için de sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor, ekosistemi daha iyi anlamaya ve ona zarar vermeden koruma statüsünün daha da güçlenmesi ve dünya çapında tanınan bir doğal miras alanı haline gelmesini hedefliyoruz" dedi.