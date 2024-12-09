Isparta'da askeri helikopter düştü: 4 şehit (2)
VALİERİN: 4 PERSONEL ŞEHİTIsparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu'da askeri helikopterin düştüğü kazada 4 personelin şehit olduğunu açıkladı.
VALİERİN: 4 PERSONEL ŞEHİT
Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu'da askeri helikopterin düştüğü kazada 4 personelin şehit olduğunu açıkladı.
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