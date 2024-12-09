Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (4)

ŞEHİTLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belirlendi. Kazada, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ile birlikte teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ve Tunahan Dağlı (24), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ile Astsubay Çavuş Talha Nergis'in şehit olduğu kaydedildi.