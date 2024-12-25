Evde doğal gazdan etkilenen baba öldü, eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı (2)
DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı.
DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Vatandaşların doğal gaz ve kombi sistemleri konusunda uyarıldığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
"Doğal gaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur."
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