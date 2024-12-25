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        Evde doğal gazdan etkilenen baba öldü, eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı (2)

        DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:10
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        Evde doğal gazdan etkilenen baba öldü, eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı (2)
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        DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

        Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Vatandaşların doğal gaz ve kombi sistemleri konusunda uyarıldığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

        "Doğal gaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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