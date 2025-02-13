Cinayet sanığı maktulün ailesinden özür diledi

ISPARTA'daalacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ramazan Canlı'yı (55) öldürdüğü iddia edilen sanık Ergün Kaya (51), maktulün ailesinden özür diledi. Sanık Kaya, "Böyle bir olay keşke hiç yaşanmasaydı. Bu olaydan dolayı iki aile de perişan oldu" dedi.

Isparta'da aralarında alacak anlaşmazlığı olan Ramazan Canlı'yı, 22 Ağustos 2024 tarihinde öldüren Ergün Kaya, ilk kez hakim karşısına çıktı. Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklu sanık Ergün Kaya, Ramazan Canlı'nın eşi Özgül, kızı İsmihan Temur ve Yalvaç Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Abdurrahman Canlı katıldı. Sanık Ergün Kaya, olay nedeniyle pişman olduğunu, ölen Ramazan Canlı'nın ailesiyle yıllardan beri görüştüklerini söyledi. Canlı'nın ailesinden özür dileyen Ergün Kaya, "Böyle bir olay keşke hiç yaşanmasaydı. Çok pişmanım. Bu olaydan dolayı iki aile de perişan oldu. Başsağlığı diliyorum" dedi.

'BANA İMZALATTIĞI BELGE MEĞERSE BORÇ SENEDİYMİŞ'

Yıllardır Almanya'da çevre düzenleme işiyle uğraştığını, iş insanı olduğunu belirten sanık Ergün Kaya, Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyünde bir ev yaptırmak için girişimde bulunduğunu, maktul Ramazan Canlı'yı 2 bin avro karşılığında iş takibi için tuttuğunu, hatta evinde kalmasına müsaade ettiğini kaydetti. Ergün Kaya, "Ev inşaatı başladıktan sonra Ramazan bana haber verdikçe ilçede bulunan kuyumcu arkadaşım vasıtasıyla para gönderiyordum. Ramazan evimde yatıp kalkıyordu. Bir ara bana eşi ile aralarının kötü olduğunu boşanmak istediğini belirtti. 'Üzerimde bulunan malları senin üzerine yapayım da benden bir şey alamasın' dedi. O gün gazinoda alkol almıştık, eve geldikten sonra bana bir belge imzalattı. Ne imzaladığımın farkında bile değildim. İzine gelirken yanımda 10- 15 bin avrodan fazla para getiremediğimden dolayı her gelişimde getirdiğim paraları evime saklıyordum. Daha sonra bu paraların eksildiğini fark ettim ve Ramazan'ı evden çıkardım. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bana imzalattığı belge meğerse borç senediymiş ve icraya koymuş. Tüm hesaplarıma bloke konulunca fark ettim. Araya rahmetli annesini, arkadaşım olan kardeşini, daha birçok kişiyi koydum, bu borç senedini iptal etmesi için. Lakin lafa bakmadı" diye konuştu.