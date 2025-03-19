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        Şarkikaraağaç'ta eğitime kar engeli

        ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:13
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        Şarkikaraağaç'ta eğitime kar engeli
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        ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

        Şarkikaraağaç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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