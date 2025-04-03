Kayıp çocuk Isparta'da bulundu

KOCAELİ'deevden ayrıldıktan sonra haber alınamayan S.E. (15), Isparta'da bulundu. Otostopla kente geldiği belirlenen S.E., ailesine teslim edildi.

Kocaeli'de 31 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan S.E. için arama çalışması başlatıldı. Aramalar sürerken, ailesini arayan S.E., bir kız arkadaşıyla otostop yaparak Isparta'ya geldiklerini söyledi. Ailenin durumu bildirmesi ile harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E.'ye ve arkadaşına ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen S.E. ve arkadaşı, ailelerine ulaştırıldı.