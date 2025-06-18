Isparta'da 'gül hasadı' turizmi

TÜRKİYE'nin 'çiçek kokulu şehri' Isparta'da gül hasat döneminin sonuna yaklaşılırken, bahçeleri ziyaret eden tatilciler, gül toplayıp fotoğraf çekerek eğlenceli vakit geçiriyor. Güneykent beldesindeki bahçeleri gezenler, gül hasadı, gül yağı ve suyunun imalat aşamasına katılıp, gül müzesinde üretim hakkında bilgi alıyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi. Kentte her yıl 15 Mayıs'ta başlayan ve yaklaşık bir ay süren hasatta üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerinin güneşten patlamaması için sabahın ilk ışıklarından itibaren bahçelerde gül topluyor. Toplanan güller 'alım merkezi' adı verilen fabrikalara ulaştırıyor. Güller daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılıp çıkarılan yağlı su, farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci kaynatmanın ardından yağ, sudan süzülerek kozmetik sektörü başta olmak üzere ihracata hazır hale getiriliyor.

GÜLLER ARASINDA FOTOĞRAF Isparta'da son yıllarda popülerleşen tarıma dayalı kırsal turizme yönelik gül hasadı etkinlikleri de artmaya başladı. Görünümü ve hoş kokusuyla ilgi çeken gül bahçeleri, yaklaşık 1 aylık hasat döneminde çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Pembe güllerin açtığı bahçelerde kendilerine verilen küçük keselere gül toplayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çekerek, eğlenceli anlarını ölümsüzleştiriyor. BAHÇEDEN İMALATA 'GÜL' TURİZMİ Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da bu yılki gül hasadı döneminde sona yaklaşıldı. Kentte yüksek rakımlı bahçelerde devam eden gül toplama işlemlerine ziyaretçilerin ilgisi sürdü. Gönen ilçesinde 'Güllerin gökyüzüne gülümsediği kent' olarak isimlendirilen Güneykent beldesinde bahçeleri ziyaret eden tatilciler, gül toplayıp 'Gülhane' olarak adlandırılan gül yağı ve gül suyu imal edilen evleri, 'Güze' olarak isimlendirilen gül müzesi ve eski gül yağı fabrikasını gezdi. Belde merkezindeki 'Güze' adı verilen gül müzesinde ziyaretçiler, 150 yıl önce gül yağı imalatında kullanılan imbikleri, yağ ve sularının muhafaza edildiği şişeleri, gülhaneleri gezme fırsatı buldu. Tatilciler, günübirlik geldikleri bahçelerde gül üretimi hakkındaki bilgi alıp, eski gül yağı fabrikasını gezerek eğlenceli vakit geçirdi.