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        Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

        ISPARTA'da özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, güzergahını değiştirerek fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:50
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        Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
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        ISPARTA'da özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, güzergahını değiştirerek fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye götürdü.

        Olay, dün kent merkezinde meydana geldi. Musa Bayındır'ın kullandığı özel halk otobüsünde ayakta yolculuk yapan kadın fenalaştı. Düşen kadına, diğer yolcular yardım etmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise güzergahını değiştirerek yolcuyu Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yolculuk sırasında sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine şoför, hastane girişinde otobüsü durdurdu. Şoför ve diğer yolcuların yardımıyla sedyeye alınan kadın, hastaneye götürüldü. Tedavi edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan olay, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün orta bölümünde ayaktaki kadının fenalaşması, diğer yolcuların müdahale etmesi ve şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye götürmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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