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        Isparta'da orman yangını (2)

        YANGININYAYILMA HIZI YAVAŞLADIIsparta'nın Sütçüler ilçesinde saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:50
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        Isparta'da orman yangını (2)
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        YANGININYAYILMA HIZI YAVAŞLADI

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde saat 11.25'te başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta Yangın Koordinasyon Merkezi’ne başkanlık yapan Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, "Yangının yayılma hızı yavaşlatıldı. Sarp kayalıklardaki alevlere hortumla müdahale edilemediği için sadece havadan müdahale ediliyor. Bu nedenle 'yangın kontrol altına alındı' şeklinde değerlendirmiyoruz. Ayaneç ve Yaka mahallelerindeki bazı evler ihtiyaten boşaltıldı. Burada yaşayan insanlar Sütçüler ilçe merkezine nakledildi. Bölgedeki hayvanların tahliyesi için kamyonetler gönderildi" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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