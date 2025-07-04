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        Yakalanacağını anlayınca jandarmaya ateş edip, yaşamına son verdi

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çaldığı aracı arazide terk edip kaçan Hakan İnce (54), bölgede kendisini arayan jandarma ekibine av tüfeğiyle ateş etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:30
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        Yakalanacağını anlayınca jandarmaya ateş edip, yaşamına son verdi
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        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çaldığı aracı arazide terk edip kaçan Hakan İnce (54), bölgede kendisini arayan jandarma ekibine av tüfeğiyle ateş etti. Jandarmanın silahı bırakması için ikaz ettiği İnce, av tüfeğiyle göğsüne 2 kez ateş ederek intihar etti.

        Olay saat 00.15'te Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyü yakınlarında meydana geldi. Çaldığı 34 RS 423 araçla kaçan Hakan İnce'nin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Ekipler, Su Çıktığı mevkisinde aracı, arazide terk edilmiş halde buldu. Çevrede yapılan araştırma sırasında Hakan İnce, bulunduğu ağaçlık alandan, jandarma ekibine av tüfeği ile 1 el ateş etti. 2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü. Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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