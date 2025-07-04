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        DMD hastası Görkem Efe için hastaneye konulan bağış kumbarası çalındı

        ISPARTA'da kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Görkem Efe Şengün (16) için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna konulan kumbara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:27
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        DMD hastası Görkem Efe için hastaneye konulan bağış kumbarası çalındı
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        ISPARTA'da kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Görkem Efe Şengün (16) için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna konulan kumbara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

        Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna konulan kumbara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hastane yönetimi ve güvenlik görevlilerince fark edilen olay sonrası Görkem Efe'nin babası Alper Şengün'e haber verildi. Baba Şengün'e "Kumbarayı siz mi aldınız?" diye soran hastane yetkilileri, "Hayır, biz almadık" yanıtı sonrası polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kumbarayı hastanenin bodrum katında, camı kırılmış ve içindeki bağış paraları boşaltılmış halde buldu. Polis, kumbarayı çalan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

        'HERKESİN HAKKI ÇALINDI'

        Görkem Efe'nin babası Alper Şengün, bağış kumbarasının çalınmasına tepki gösterdi. Şengün, "O kumbara sadece para değil, insanların vicdanıydı. Görkem'in tedavisi için gönlünden kopanı koyan herkesin hakkı çalındı. Bu işi kim yaptıysa en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Polis merkezine giderek şikayet dilekçesi veren Şengün, üniversite hastanesi yönetimi, güvenlik görevlileri ile İl Emniyet Müdürlüğü personeline de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Kırılan kumbaranın yerine yenisinin konulacağı belirtildi.

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