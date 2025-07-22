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        Motosikletle evden ayrıldıktan 2 gün sonra uçurumda cansız bedeni bulundu

        ISPARTA'nın Gönen ilçesinde 2 gün önce motosikletiyle evden çıktıktan sonra haber alınamayan Himmet Çaylı'nın (58) dağlık bölgede uçurumda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:29
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        Motosikletle evden ayrıldıktan 2 gün sonra uçurumda cansız bedeni bulundu
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        ISPARTA'nın Gönen ilçesinde 2 gün önce motosikletiyle evden çıktıktan sonra haber alınamayan Himmet Çaylı’nın (58) dağlık bölgede uçurumda cansız bedeni bulundu.

        Gönen ilçesinde ailesiyle yaşayan 2 çocuk babası Himmet Çaylı, 20 Temmuz saat 09.30 sıralarında siyah renkli 32 FJ 113 plakalı motosikletine binerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Çaylı'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllüler sevk edildi. Ekiplerin güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerde, bir markete girdiği ardından Kızılcık köyüne doğru ilerlediği görülen Himmet Çaylı'nın telefon sinyali ise en son dün saat 11.00 sıralarında Kızılcık köyü ile ilçe merkezi arasında kalan İkizoluk mevkisinde alındı. 2 gündür 45 araç, 130 personel ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen arama çalışmaları bugün de devam etti. Aramalar son telefon sinyalinin alındığı bölgede yoğunlaştırıldı.

        ÖNCE MOTOSİKLETİ, SONRA CESEDİ BULUNDU

        Dağlık bölgede yürütülen çalışmalarda Himmet Çaylı'nın motosikletine ulaşıldı. Bunun üzerine aramalar bu bölgeye kaydırıldı. Yapılan çalışmalarda, motosikletinin yakınındaki uçurumda Himmet Çaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çaylı'nın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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