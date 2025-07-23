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        Isparta'da silahlı 'yan bakma' kavgası; 3 yaralı, 2 tutuklama

        ISPARTA'da iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:30
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        Isparta'da silahlı 'yan bakma' kavgası; 3 yaralı, 2 tutuklama
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        ISPARTA'da iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'ine ev hapsi verildi. Olay anında yaşanan kargaşa ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre, 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş açtığı kavgada Adem Topuz ile Batuhan K. ve Sıla K. hafif yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan yaralılar ardından taburcu edildi.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada olay yerinde av tüfeği, 2 tabanca, 8 fişek, 5'i dolu ve 2'si boş av tüfeği kartuşu, 2 çekirdek ele geçirildi. Kavgaya karıştığı belirlenen Adem Topuz, Ömer Tezcan, Batuhan K., Sıla K., Yılmaz Can B., Sabri E. ve Mehmet E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adem Topuz ve Ömer Tezcan tutuklanırken, Mehmet E.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Diğer yandan kavga anına ilişkin bir cep telefonu görüntüsünde yaşanan kargaşa anları yer alırken, silah sesleri de duyuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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