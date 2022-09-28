Isparta'nın elma bahçelerinde hasat hareketliliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'nın elma bahçelerinde hasat hareketliliği

AA

Isparta'nın elma bahçelerinde hasat hareketliliği

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Isparta'daki elma bahçelerinde yoğun emek harcanarak toplanan elma iç ve dış piyasada yer buluyor.

Tadı ve aromasıyla ön plana çıkan Isparta elmasında bu yıl yüksek verim üreticiyi sevindiriyor.

Eğirdir, Gelendost, Gönen ilçelerinde üretimi yapılan elma sayesinde, bölgedeki ev hanımları da bahçelerde çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Toplandıktan sonra soğuk hava depolarında muhafaza edilen elma, yurt içinde satılmasının yanı sıra İran, Irak, Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

- "Bu yıl 1 milyon 200 bin rekolte bekliyoruz"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, il genelinde elma hasadının başladığını söyledi.

Elma üreticisine ve tarım işçilerine kazasız belasız bir sezon geçirmelerini dileyen Selçuk, "Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin ton rekolte bekliyoruz. Salgın gibi hassas bir dönemden geçtik, o dönemde bile sofralarımızı hiç boş bırakmadık." diye konuştu.

Selçuk, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile elma üreticisinin dış pazara daha rahat ulaşabilmesi için görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da üretiyoruz"

Türkiye'nin yaklaşık 60 ilinde elma üretildiğini vurgulayan Selçuk, "Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da üretiyoruz. Bazı illerde ağaç sayısı fazla ama Isparta'da Rabb'imin verdiği bir nimet Eğirdir Gölü'nün havası, suyu ve coğrafi konumuyla verim yüksek." ifadelerini kullandı.

Konya'dan Isparta'ya elma toplamaya gelen Ali Arlı da elmaları itina ile topladıklarını belirtti.

Sabah saat 08.00 sıralarında elma toplamaya başladıklarını anlatan Arlı, "Akşam 17.00 gibi elma toplamayı bırakıyoruz. Elmayı toplarken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Kovaya değdirmeden el beresi yapmamaya dikkat ediyoruz. Toplanan elmalar direkt ihracata gidiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı ...
Isparta'da camilerin bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Isparta'da camilerin bakımı yapılıyor
Isparta'da Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Isparta'da Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı
Isparta'da "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Isparta'da "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf ...
Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın ...
Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.