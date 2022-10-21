Kadın besiciler, ıslah projesiyle koyun sayısını ve üretimi artırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın Gönen ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan iki kadın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Pırıt Koyununun Halk Elinde Islahı Projesi"yle koyun sayısını ve üretimi artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde 60 ilde uygulanan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında önceki yıllarda Isparta'da "Pırıt Koyununun Halk Elinde Islahı Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde yürütülen projeden 12 yetiştirici faydalandı.

Gönen ilçesinde yaşayan Havva Kündük ve Fadimaana Özdemir de proje kapsamında sürüsünü büyüten yetiştiriciler arasında yer alıyor. Kündük ve Özdemir, projeyle sürülerindeki kaliteyi ve ikizlik oranını artırmanın sevincini yaşıyor.

- "İkiz doğum oranı yükseldi"

İlçede 22 yıldır hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki Havva Kündük, AA muhabirine, projeye 10 yıl önce dahil olduklarını söyledi.

Sürülerinin daha önce renkli renkli ve daha kalitesiz olduğunu, projeyle beraber kalitenin arttığını belirten Kündük, "Projeyle sürümüzün hepsini pırıt koyunu yaptık. Projeden önceki sürümüz değişikti, bazıları renkliydi. Şimdi hepsi tek tip oldu. İkiz doğum oranı yükseldi. Şimdi sürümüz eskisi göre her şeyiyle daha iyi." diye konuştu.

İlk küçükbaş hayvancılığına 100 koyunla başladıklarını ifade eden Kündük, "Projeye girdiğimizde hayvan sayımız 150'ydi, şimdi 200 hayvanımız var. İkiz, üçüz, dördüz hatta bu yıl beşiz yavrular doğdu. Damızlık kuzularımızda da artışımız oldu. Maddi anlamda da projenin bayağı bir faydasını gördük. Konteyner aldık, sonra hayvanların ilaçlarını alıyoruz, yem desteği de fazlasıyla oldu." ifadelerini kullandı.

Yetiştiricilerden 49 yaşındaki Fadimaana Özdemir ise projeyle sürüdeki hayvan sayısının 120'den 190'a yükseldiğini ifade etti.

Özdemir, sürünün projeyle daha düzgün hale geldiğini, satışlarında artış yaşandığını ve sürüdeki ikiz koyun oranının yüzde 80 arttığını dile getirdi.

Isparta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu da projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca yerli ırkların geliştirilmesi amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında yetiştiricilere devlet tarafından nakit desteği de verildiğini anlatan Köroğlu, "Yetiştiricilerimiz, kaliteli damızlık üretti, koyunların et, süt verimi yükseldi. Kuzuların yetiştiği zaman kilosu daha çok arttı. Yetiştiricilerimiz, sürüde oluşabilecek çeşitli hastalıklardan da kurtuldular." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.