Ispartalı milli güreşçiler Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti

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ISPARTA (AA) - Ispartalı milli güreşçiler Kadriye ve Cansu Aksoy kardeşler, belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen, Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası güreş kategorisinde 65 kilogramda dünya şampiyonu olan Kadriye Aksoy’u tebrik etti.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, son 2 yıldır Isparta Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki ve şehirdeki sporcuların aldığı başarıların kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kentin isminin artık spor alanında da ön planda olduğunu anlatan Başdeğirmen, şunları söyledi:

"Kadriye ve Cansu Aksoy kardeşlerin de şampiyonalarda önemli dereceler aldı. Bu başarılar kolay alınmıyor. Isparta’dan, Şarkikaraağaç’tan böyle 2 kızımız yetişmiş ve güreş sporu yapıyorlar. Bizler de onların bu çalışmalarından mutlu oluyoruz. Ocak'taki Türkiye şampiyonasında kendilerinden çok güzel bir derece bekliyoruz."

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