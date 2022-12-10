Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in kabrini ziyaret etti

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ISPARTA (AA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta'daki anıt mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'ne gelen Croitor, Demirel'in mezarına çiçek bıraktı.

Büyükelçi Croitor, AA muhabirine, 1994'te Moldova'ya yurt dışından gelen ilk cumhurbaşkanının Süleyman Demirel olduğunu belirterek, o tarihten bu yana ülkece Demirel'i hatırladıklarını söyledi.

Demirel'in ülkelerini kurtardığını ifade eden Croitor, şunları anlattı:

"1994'te Gagavuzların, Moldova'nın içinde özel bir statü kazanmasını sağladı. Bunu unutmayacağız, çocuklarımıza da anlatıyoruz. Demirel, bize çok yardım etti, devletimizi korudu, içme suyunda bize yardımcı oldu. Türkiye'den 35 milyon dolar kredi verildi. Bu paralarla Gagavuzlara kaliteli bir içme suyu sağlandı."

Moldova halkının Demirel'i unutmayacağını vurgulayan Büyükelçi Croitor, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni de gezdi.

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