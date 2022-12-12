Isparta'da bir kişi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, sabaha karşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Yunus D, evde alkol içerken tartıştığı arkadaşı Mehmet Ali Ersoy'u (38), çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.
Bunun üzerine Erenler Mahallesi Çatal Çeşme Sokak'taki eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ersoy'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Şüpheli Yunus D. gözaltına alındı.