Isparta'da depremzedelere destekler sürüyor

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ISPARTA(AA) - Yalvaç ilçesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere çadır imal ediliyor.

Yalvaç sanayisinde çalışan işçiler, Yalvaç Belediyesinin desteğiyle deprem bölgelerine gönderilecek çadırlar için bir haftadır çalışıyor.

Ekipler, işlemler tamamlandıktan sonra deprem bölgesine giderek çadırların kurulumunu yapacak.

İşçilerden Kadir Elbengili, gazetecilere, depremi öğrendikleri ilk andan itibaren bölgedeki insanlar için ellerinden geleni yapmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Depremzedeler için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Elbengili, "Depremden sonra çadır imalatına başladık. Yalvaçlı esnaflar olarak gece gündüz demeden çadır üretmeye başladık. Talep geldiği sürece çadır imalatına devam edeceğiz." dedi.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü de, Yalvaç halkı olarak depremzedelere yardımda seferber olduklarını söyledi.

Tütüncü, 1 hafta içinde 150 çadır üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Deprem bölgesinde nerede çadır eksiği varsa çadırlarımız o bölgelere sevk edilecek." ifadesini kullandı.









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