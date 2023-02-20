Isparta'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya, Isparta merkezi ile Senirkent, Uluborlu, Keçiborlu, Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 123 gram eroin, 43 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu içme aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

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