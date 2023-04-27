Isparta'da lastiğini değiştirdiği aracının altında kalan kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir kişi, lastik değiştirdiği sırada krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Erhan Keklikçi, ilçeye bağlı Şalgamlık mevkisinde patlayan aracının lastiğini değiştirmek istedi.



Çalıştığı sırada krikonun boşalması sonucu aracın altında kalan Keklikçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Keklikçi'nin cenazesi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.