Isparta'da lastiğini değiştirdiği aracının altında kalan kişi öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir kişi, lastik değiştirdiği sırada krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Erhan Keklikçi, ilçeye bağlı Şalgamlık mevkisinde patlayan aracının lastiğini değiştirmek istedi.
Çalıştığı sırada krikonun boşalması sonucu aracın altında kalan Keklikçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Keklikçi'nin cenazesi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.