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        Gölcük Gölü'nde bir kişi boğuldu

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        Giriş: 10.07.2023 - 01:08
        Gölcük Gölü'nde bir kişi boğuldu

        ISPARTA (AA) - Isparta'daki Gölcük Gölü'ne giren 33 yaşındaki kadın boğuldu.

        Yakınlarıyla birlikte Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Merve Çelik, parktaki göle girdi.

        Bir süre sonra Çelik'in gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmalar sonunda bulunan ve sudan çıkarılan 33 yaşındaki kadın, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Merve Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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