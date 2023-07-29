İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Isparta'da kiraz festivaline katıldı:

ISPARTA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." dedi.

Uluborlu ilçesine gelen Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna ile makamında bir süre sohbet etti.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'ne katıldı.

Akşener, festivalde yaptığı konuşmada, bir tarihçi olarak Uluborlu'nun 5 bin yıllık bir yerleşim alanı, kadim bir kültüre sahip, aynı zamanda şehitlerin ve gazilerin şehri olduğunu bildiğini söyledi.

Çiftçi ve köylü kızı olduğuna değinen Akşener, tütünün nasıl yetiştirildiğini, kirazın nasıl toplandığını bildiğini aktardı.

Akşener, seçim sürecini geride bıraktıklarını, siyasi anlayışının milletle inatlaşmak olmadığını vurgulayarak, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." ifadesini kullandı.

- "Bu süreci doğru yönetememişiz"

Akşener, siyasetçinin milletin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP eşittir PKK, HDP eşittir CHP, CHP eşittir İYİ Parti sonuç olarak hep beraber terörist olmuşuz. Buradan çıkan sonuç şu, biz bu propaganda yapılırken bu yalanlara inanmasını engelleyecek gereken çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Mevlana diyor ki 'Dün dünde kaldı cancağızım yeni şeyler söylemek lazım.' Geçmişten ders alıp hatalardan, eksiklerden yanlıştan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var. Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlanına çeviren tutum var. Sürekli öz eleştiri vereceksiniz, sürekli neden, niçin oldu? Niçin şöyle, niçin böyle derken 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır."

- "Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek"

Seçim olduğundan beri ilk defa Isparta'da konuştuğuna dikkati çeken Akşener, şöyle devam etti:

"Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can başüstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek. İYİ Parti olarak bundan sonraki yolculuğumuzu söylüyorum. Bugün buradan benim başlattığım yerel seçimlere ve yerel seçimler sonrası genel seçimlere kadar tekrar milletimizin bağrına, bu defa kapı zili çalarak, köylere giderek, onları dinleyerek, çiftçinin derdinin nasıl çözüleceğini çalışıp iktidara da bunu bildirecek bunun takipçisi olacağız. Her zaman inandığımız siyaset kutuplaştırarak, milleti birbirine düşürerek değil. Seçmen velinimettir, milletimiz velinimettir, onun derdinin çözümü üzerinde bir toz zerresi kadar faydalı olma ahlakına ve edebine sahip olarak yol yürümektir."

Akşener, seçmenin İYİ Parti'yi 2018'de olduğu gibi şimdi de muhalif yaptığına işaret ederek, "Bize seçmen 'Gözüm üstünde.' dedi. Bizim inancımıza göre muhalefet halkın temsilcisidir, onun avukatıdır. İktidar da hizmetle yükümlüdür. Şimdi iktidarın bundan sonra yaptığını, ettiğini, bakın görün nasıl takip edilip, nasıl sizin lehinize gündeme getirilecek. Dün olduğu gibi bugün de aynı görevi yerine getireceğiz." diye konuştu.