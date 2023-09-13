Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bağkonak köyünün Aktaşlıbunar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bağkonak Köyü Muhtarı İsmail Başoda, gazetecilere, yangını duyar duymaz tüm araçlarla müdahale ettiklerini söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısı yaptıklarını belirten Boşoda, "Orman İşletme Müdürlüğü, Yalvaç Belediyesi ve Konya Akşehir ilçe ekiplerinin desteği ile yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybımızın olmaması sevindirici. Fakat ormanlarımızın bu denli tehlikelerle karşı karşıya kalmaması için halkımızın mümkün olduğunca dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.