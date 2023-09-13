Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bağkonak köyünün Aktaşlıbunar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bağkonak Köyü Muhtarı İsmail Başoda, gazetecilere, yangını duyar duymaz tüm araçlarla müdahale ettiklerini söyledi.

        Sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısı yaptıklarını belirten Boşoda, "Orman İşletme Müdürlüğü, Yalvaç Belediyesi ve Konya Akşehir ilçe ekiplerinin desteği ile yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybımızın olmaması sevindirici. Fakat ormanlarımızın bu denli tehlikelerle karşı karşıya kalmaması için halkımızın mümkün olduğunca dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Isparta'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Isparta'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Cezaevine girmemek için 'intihar etti' demişler
        Cezaevine girmemek için 'intihar etti' demişler
        7 aylık hamile Raziye'yi öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        7 aylık hamile Raziye'yi öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Isparta'da mağaza çalışanları ile müşteriler arasındaki kavga güvenlik kame...
        Isparta'da mağaza çalışanları ile müşteriler arasındaki kavga güvenlik kame...
        Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı
        Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 142 şüpheliden 18'i tutukl...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 142 şüpheliden 18'i tutukl...