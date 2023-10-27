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        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:53
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        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Akpınar köyünde ceviz ve elma ağaçlarının yer aldığı 10 dekarlık tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, tarım arazisinin büyük bölümü zarar gördü.

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