Isparta'da kursiyerlerin ürünleri sanat galerisinde sergilendi

Isparta'da geleneksel Türk süsleme sanatları ve el sanatları tezhip, minyatür, ebru, deri ve keçe kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sanat galerisinde açılan sergiye Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, çok sayıda kursiyer ve davetli katıldı.

Vali Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın içimizdeki güzelliklerin dış dünyaya gösterilmesi olduğunu belirterek, "Gerçekten sanatkar cesaret sahibi, geniş ruhlu ve iş dünyası zengin insandır. Sanatı olmayan milletler yaşam sevincini kaybederler. Günümüzde şehir hayatının getirdiği tekdüzeliği aşmak istiyorsak, mutlaka bir sanat dalıyla uğraşmak hayatımızı güzelleştirecek ve diğer insanlara ve hayatın her yönüne pozitif bakmamızı sağlayacaktır." dedi.

Ziyaretçiler tezhip, minyatür, ebru, deri ve keçeden oluşan yüzlerce çalışmanın bulunduğu sergiyi gezerek eserleri inceledi.