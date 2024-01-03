Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce şüphelinin üst aramasında 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

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