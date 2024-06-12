YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.E.E., ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etmişti.

Görüntülerde, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyen M.E.E.'nin şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kopya çekerken yakalanıp tutuklanan M.E.E'nin (23) sınavın yapıldığı okul koridorlarındaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

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