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        Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Isparta'da çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:25
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        Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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        Isparta'da çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde Hasan Kabalak (18) ile Sadık Enes Aydemir (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Aydemir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Kabalak, kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli Aydemir'i gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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