Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde Hasan Kabalak (18) ile Sadık Enes Aydemir (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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