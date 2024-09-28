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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in attan düşerek hayatını kaybeden kızı toprağa verildi

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:51
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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in attan düşerek hayatını kaybeden kızı toprağa verildi
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        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen, defnedildi.

        Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybeden Başdeğirmen (35) için Müftülük Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

        Törende Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen, güçlükle ayakta durdu.

        Cenaze törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, MHP Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Başdeğirmen'in cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        - Olayın geçmişi

        Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Başdeğirmen, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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