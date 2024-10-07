Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahıyla havaya ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, grubu dağıttı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.
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