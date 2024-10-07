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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:48
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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı
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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahıyla havaya ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, grubu dağıttı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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