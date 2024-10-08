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        Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

        Isparta merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:17
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        Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
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        Isparta merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ş.Ö'nün, telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıtıp, hesabındaki 3 milyon liranın başka bir hesaba transfer edildiğini belirterek şikayette bulunması üzerine, çalışma başlattı.

        Ekipler Isparta merkezli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı.

        İkametgahlarda yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 201 SIM kart, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, 1 yabancı uyruklu şüpheli de sınır dışı edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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