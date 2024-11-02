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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta'da konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Teröre bulaşan kim olursa olsun, ister muhtar olsun ister belediye başkanı olsun, ister başka biri olsun kanunun verdiği yetki kullanılır, yapılması gereken yapılır. Esenyurt'ta olduğu gibi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:36
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta'da konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Teröre bulaşan kim olursa olsun, ister muhtar olsun ister belediye başkanı olsun, ister başka biri olsun kanunun verdiği yetki kullanılır, yapılması gereken yapılır. Esenyurt'ta olduğu gibi." dedi.

        Sağlam, Isparta Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 59. İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak milletin huzur ve güvenliğine önem verdiklerini belirtti.

        Taviz verilmemesi gereken kırmızı çizgilerin olduğunu ve bunların başında terörle mücadele geldiğini dile getiren Sağlam, şunları söyledi:

        "Teröre bulaşan kim olursa olsun, ister muhtar olsun ister belediye başkanı olsun, ister başka biri olsun kanunun verdiği yetki kullanılır, yapılması gereken yapılır. Esenyurt'ta olduğu gibi. Biz hukuku uygulamaktan kesinlikle geri durmayacağız. Bu konuda bir gevşeklik göstermeyeceğiz. Yasalar uygulanmak için vardır. Yasaların vermiş olduğu yetkiyi kullanmazsanız görevinizi yerine getirmemiş olursunuz. Bakanlık olarak görevimizi yerine getirmekte kararlıyız."

        Sağlam, Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele konusuna da ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Uyuşturucu maddenin nesli tehdit eder hale geldiğini aktaran Sağlam, "6-7 hafta önce Adana'ya gittiğimde anneler babalar etrafımıza toplandı, talepleri, 'çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarın' oldu. Uyuşturucuyla mücadele artık bir milli mücadele şekline dönüştü." diye konuştu.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına halkın da daha fazla destek vermesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, şöyle dedi:

        "Vatandaşların bize destek vermesi lazım. İhbar yapması lazım. O bilgiler bize geldikten sonra bizim 6 ayda yapacağımız işi biz 6 saate yaparız. Yaptığımız yeni düzenlemeyle artık ihbarda bulunan kişilerin bilgilerini saklı tutuyoruz. İşte burada muhtarlarımız devreye giriyor. Muhtarlarımız kendi mahalle ve köylerini güçlendirecekler. Bize bilgi vermesini sağlayacaklar. Ya da onlara gelen bilgiyi kendileri bize aktaracaklar. Topyekün adeta bir seferberlik ilan edersek bu işin kökünü kazıyabiliriz. Bu konuda muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Biz bunları yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Adalet de gereğini yapacak."

        Bakan Yardımcısı Sağlam, organize suç örgütleriyle de yoğun mücadele yürüttüklerini belirterek, "Hiç kimse alın teri döken birinin emeğine çökemeyecek." dedi.

        Toplantıya, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, yurt genelinden gelen muhtarlar katıldı.

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